Elektronik atıklar eğitime dönüşüyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Atma Bağışla” projesi ile evde, okulda ve işyerinde kullanılmayan atık elektrikli ve elektronik eşyaları (AEEE) geri dönüşümle eğitime dönüştürüyor.



Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile devam eden proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, lisanslı e-atık taşıma araçları ve PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor ve elde edilen değer, imkânı kısıtlı çocukların nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.



Beş yılda 350 tonu aşkın elektronik atığın geri dönüştürülmesine aracı olan TEGV, elde edilen gelirle sayıları 4 bini aşan çocuğu nitelikli eğitimle buluşturdu.