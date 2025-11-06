Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) 29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan bilgisayar tabanlı sınav, İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) standartlarına uygun şekilde ölçmeyi amaçlıyor. Adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik sertifikası sunulacak.

e-TEP sınavı, eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanarak, dört temel dil becerisi alanını kapsayacak şekilde hazırlandı.