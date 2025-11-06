Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) başvuruları başladı
06.11.2025 14:07
Haber Merkezi
ÖSYM 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) başvurularının başladığını duyurdu. e-TEP/2 için başvurular 6–18 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/2) 29 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan bilgisayar tabanlı sınav, İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) standartlarına uygun şekilde ölçmeyi amaçlıyor. Adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce yeterlik sertifikası sunulacak.
e-TEP sınavı, eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanarak, dört temel dil becerisi alanını kapsayacak şekilde hazırlandı.
E-TEP/2 BAŞVURU TARİHLERİ DUYURULDU
Sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerindeki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak. Başvurular, 6–18 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını 6 Kasım 2025 saat 14.00’ten itibaren https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr adreslerinden gerçekleştirebilecek.
Bu yılki sınav kontenjanı; Ankara’da 400, İstanbul’da 200, İzmir’de 50 ve Adana’da 100 kişiyle sınırlı olacak. Kontenjanlar sınav ücretinin yatırılma sırasına göre belirlenecek; kapasite dolduğunda sistem üzerinden ödeme işlemi kapatılacak.
Adaylar, 2025 e-TEP Kılavuzu ve detaylı bilgilere ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.