Elidor ve Boyner'den genç kadınlar için bursa dönüşen koleksiyon

Elidor; "Tarzımızla da genç kadınların eğitim hayallerini destekleyebilir miyiz?" sorusuna Boyner ile birlikte hazırladığı koleksiyonla "Dedik Olabilir!" yanıtını veriyor.

Metaverse’deki Elidor Evreni’nde gerçekleştirilen Elidor x Boyner Dedik Olabilir Koleksiyonu lansmanı ile tanıtılan koleksiyon, TOG Gençlik Bursları Fonu yararına satışa çıkıyor.

Elidor’un 2021’de genç kadınların hayallerine giden yolda onlara yol arkadaşlığı etmek amacıyla başlattığı Kendi Yolumuzda projesi kapsamındaki yeni işbirliğiyle, halen burs verilen üniversite öğrencisi genç kadınların sayısının artırılması hedefleniyor.



Elidor Evreni’ne davetlilerin avatarlarıyla giriş yaptığı koleksiyon lansmanına Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt da bir video mesajı ile katıldı. Müzisyen Nova Norda’nın yeni parçası “Güm Güm” için koleksiyona özel çektiği klibi ve yeni albümü “Paralel Evrende Dünya Tarihi”nden şarkılar eşliğinde tanıtılan koleksiyon, Ebrar Karakurt’un rol aldığı “Dedim Olabilir” kampanyasından ilham alınarak tasarlandı.

19 parçadan oluşan özel koleksiyonda, genç kadınların hayallerine “Dedik Olabilir” diyen umut verici mesaj, sokak stiliyle buluşuyor. Sınırlı sayıda üretilen koleksiyondaki parçalar Boyner mağazaları, Boyner uygulaması ve boyner.com.tr’den satın alınabilecek.



KOLEKSİYONA ÖZEL HAZIRLANAN HEDİYELİ NFT'LER AÇIK ARTIRMAYA ÇIKTI



Koleksiyon lansmanında, geliri burs fonuna aktarılacak NFT’lere de yer verildi. Lansman günü OpenSea pazar yerinde satışa sunulan ve 10 gün boyunca açık artırmada kalacak eserlerin yeni sahiplerini, Ebrar Karakurt veya Nova Norda’dan imzalı not ile özel koleksiyon kiti gibi sürprizler bekliyor.



Genç kadın sanatçıların kendi “Dedim Olabilir” hikayelerinden yola çıkarak tasarladığı NFT’lerden oluşan sanal sergi gezilebiliyor



Hedefi kendi yolunu çizmek olanlara destek ve ilham olması için kurulan tasarım topluluğu fam°dan on kadın sanatçının "Dedim Olabilir" hikayeleri, Elidor Evreni’ndeki "#DedikOlabilir" sergisinde buluştu.

Yıl boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak Elidor Evreni’nde lansmana özel düzenlenen bu ilk sergide, genç kadın sanatçılar kendi yaşamlarından ilham alan “Dedim Olabilir” hikayelerini dijital eserlere dönüştürdü. Eserler, ağustos ayının sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.



Lansman etkinliğinde konuşan Unilever Türkiye Kıdemli Saç Bakım Kategori Müdürü Kerem Diramca, Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt ve Müzisyen Nova Norda şunları söyledi:



Kerem Diramca: Türkiye’de her 10 genç kadından 6’sının “hayallerimle aramda engeller var” demesinden hareketle, 2021 yılında Toplum Gönülleri Vakfı ile birlikte Kendi Yolumuzda adında bir projeyle yola çıktık. Projemizde özellikle eğitim alanına odaklanarak genç kadınların hayallerine giden yoldaki engelleri aşabilmeleri konusunda onlara destek sağlıyoruz.

Kendi Yolumuzda, zamanın ihtiyaçlarına göre kendini şekillendirmeye devam eden bir proje ve koleksiyon iş birliğimiz de bunun güzel bir örneği. “Dedik Olabilir”e dönüşen güçlü mesajımızı insanların üzerlerinde taşıyacak olması heyecan verici. Daha heyecan verici olan ise bu mesajın eğitim konusunda bir dayanışmaya dönüşmesi. İnsanların desteği, TOG ve Boyner iş birliğiyle, üniversite eğitimlerine destek olduğumuz genç kadınların sayısını hep birlikte artıracağız. Elidor Evreni’nin kapılarını da bu anlamlı proje ile açtığımız için ayrıca çok mutluyuz. Gelecekte de yenilikçi ve yaratıcı deneyimlere ev sahipliği yapacağız.



Nurçin Koçoğlu: Boyner, DNA’sında iyilik olan, iyiliğin birlikte hareket ederek çoğalacağına, yayılacağına inanan bir marka. “İyiliğin Modası Geçmez” inancıyla projeler geliştirmeye, bizim gibi düşünen markalarla proje fırsatlarını değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Genç kadınların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Elidor ve TOG ile adım attığımız bu iş birliği de bakış açımızın somut yansımasıdır. Başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan Ebrar’dan ve “Dedim Olabilir” söyleminden aldığımız ilhamla hazırlanan bu koleksiyon bize hepimizin hayallerinin biricik ve değerli olduğunu, kendi yolumuzda ilerlerken yalnız olmadığımızı hatırlatıyor.

Tişört, sweatshirt, şort, tayt gibi parçalardan oluşan dinamik koleksiyon bu yılın modası olan renkler ve desenlerden oluşuyor. Güncel moda tarzını yansıtan bu koleksiyon aracılığıyla genç kadınlarımızın hayallerine giden yolda onlara destek olabilmek çok kıymetli. Böylesi anlamlı ve yenilikçi bir projenin parçası olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Ayşe Kırımlı: TOG olarak 20 yıldır gençlerin gücüne inanıyor, onlara alan yaratıyor ve pek çok alanda gençleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Elidor da gençlerin gücüne inanan paydaşlarımızdan biri. 2021 yılında burs fonlarımıza bir yenisini daha ekleyerek Eidor ile “Kendi Yolumuzda” projesini hayata geçirdik ve bu projeyle; genç kadınlara üniversite öğrenimleri boyunca eğitim bursu sağlıyoruz. Kendi Yolumuzda kapsamında farklı paydaşlarla kampanyalara imza attık, teknolojik gelişmeleri birlikte deneyimlemenin heyecanını yaşadık.

İlk NFT iş birliğimizi yine Kendi Yolumuzda projesiyle bir araya geldiğimiz Elidor ile yaptık. “Dedim Olabilir” NFT’sinin satışıyla 14 genç kadına daha eğitim bursu sağlayarak toplam bursiyer sayımızı 246’ya çıkardık. Her geçen gün bu sayıları daha da artırmak için çalışıyoruz. Bugün ise Boyner’le yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu şahane koleksiyon ve değerli destekleri için onlara bir kez daha teşekkür ederiz.



Ebrar Karakurt: Dedim Olabilir ile başladık ve kısa sürede Dedik Olabilir noktasına geldik. Elidor şimdi de Boyner ile iş birliği içinde genç kadınların hayallerine destek olacak yeni bir projeye imza atıyor. Bu çalışmanın bir parçası olmak bana harika hissettiriyor. Emeği geçen ve bu tarz çalışmalara desteği olan herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.



Nova Norda: Burada genç kadınlar için yapılan anlamlı bir projede sizlerle birlikte olmak çok güzel. Markaların, sivil toplumun, modanın, müziğin ve genel olarak tüm yaratıcı endüstrilerin pozitif değişim yaratmak için iş birliği içinde olması ortaya müthiş bir enerji çıkarıyor.

Elidor’un Ebrar ile hazırladığı 'Dedim Olabilir' kampanyasının ilk izlediğimde de çok heyecanlanmıştım. Bugün o hikâyenin bir parçası hâline gelmek, geleceklerini inşa etmeye çalışan, kendi yollarında ilerlemek için mücadele veren genç kadınların yanında olmak süper bir duygu.