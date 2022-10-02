Enflasyon ne zaman açıklanacak? (2022 TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı)

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı için geri sayım başladı. Her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon oranının, eylül ayında yüzde kaç olarak açıklanacağı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak? Piyasaların beklentisi ne yönde?



ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yeni ayın başında açıklanan enflasyon oranı için tarih belli oldu.



Buna göre; Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyor.



Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri %83.5 ila %85.35 arasında yer alıyor. TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde %85.3 artış kaydetmişti.



Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken TCMB geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek %12 seviyesine çekti. Ekonomistler ilk yarıda güçlü büyüyen Türkiye ekonomisinin küresel finansal koşullar sebebiyle büyümenin yılın kalanında yavaşlamasını bekliyorlar.



Ankette aylık enflasyonun ise %3.75 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %3.1 ila %4.1 bandında yer alıyor. Aylık artışın sebebi olarak yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının doğrudan ve dolaylı etkileri gösteriliyor.



Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatınlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre %20 ile %50 arasında zam yapıldı. Ekonomistler zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceğini belirtmişti.



Reuters'ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahmini %72.25 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL'nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son üç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.



TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini ise %60.4 seviyesinde bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin önümüzdeki yılın ilk ayları itibarıyla enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklamıştı.



Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.



Fakat devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji fiyatlarının yarattığı süreçlerin Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre %5.15 arttığını; açlık sınırının ise 7,245 TL ile mevcut asgari ücretin 1,745 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.



AĞUSTOS AYI ENLASYON RAKAMLARI



Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.



TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.