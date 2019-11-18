Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ne zaman yapılacak? 2020 EKPSS başvuru tarihleri açıklandı!

ÖSYM 2020 sınav takviminin yayımlanmasının ardından 2020 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tarihi de belli oldu. Peki 2020 EKPSS tercihleri ne zaman? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

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EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 2 yılda 1 kere gerçekleştirilen EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tarihleri Google'da merak konusu. İşte 2020 EKPSS hakkında merak edilenler...

2020 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Engellilerin memur olmalarının ilk adımı olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 2020 yılında 26 Nisan Pazar tarihinde yapılacak.


2020 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS'ye başvuru süresi 24 Ocak'ta başlayıp 12 Şubat 2020'de sona erecek.

2020 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü açıklanacak.

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EKPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ 4 YILA ÇIKARILMIŞTI

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi, 4 yıla çıkarıldı.

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