Engelli kamu personeli alımında son durum: EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?

2024 EKPSS tercih tarihleri için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Hazırlanacak olan tercih kılavuzu sonrasında, adaylar engelli personel alımı için kamuya başvuruda bulunacak. Peki, 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?



EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.



2024 EKPSS tercih sürecinin Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



EKPSS TABAN PUANLARI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.