Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı giriş belgesi erişime açıldı (2022-EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan Pazar günü yapılacak 2022-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.



Öte yandan duyuruda adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?



"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.