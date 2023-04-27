Engelli öğretmen ataması | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm adayların ataması yapıldı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasını yapıldığını hatırlatarak, "O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik." duyurusunda bulundu.

Engelli öğretmen ataması | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm adayların ataması yapıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

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