Engelli öğretmen ataması | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm adayların ataması yapıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini bildirdi.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

