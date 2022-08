Eraslan Okulu’ndan 6 gelişim alanında çift dilli eğitim

Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte dünya çapındaki iletişim engellerinin ortadan kalkması için iki dil bilmenin önemi artıyor. Çift dilli kişiler, hem mesleki hem eğitim hem de sosyal yaşamında tek dil bilenlere kıyasla daha fazla avantaja sahip oluyor.

Custom Writing tarafından yayımlanan veriler, yöneticilerin %88’inin işe alım yaparken tek bilen kişiler yerine çift bilenleri tercih ettiğine işaret ederken, erken yaşta dil öğrenmenin eğitim hayatı üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekiyor. Araştırmaya göre, okul öncesinde yabancı dil öğrenen çocukların %54’ü kelimeleri ses yerine anlamlarına göre ayırt etmeye başlıyor ve çift dil bilen öğrenciler matematik gibi analitik alanlarda %12,5 daha iyi performans gösteriyor.

İkinci bir dil öğrenme yaşı 6-7 yaşlarında zirveye ulaşırken, ebeveynler de çocukları için çift dilli eğitim veren kurumları tercih ediyor. Anaokulundan üniversiteye kadar uygulama temelli çift dilli eğitim veren İzmir merkezli Eraslan Okulu, 25 yıllık deneyimiyle öğrencilerinin geleceğine küçük yaşta yatırım yapılmasına olanak tanıyor.



İki dilli yetişen ve farklı dilleri aynı seviyede pratiğe dökebilen çocukların dikkat sürelerinin daha uzun olduğunun altını çizen Eraslan Okulu Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nur Canbaz, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte iş dünyası başta olmak üzere, bilim ve akademinin de içinde olduğu, gelişme kaydeden birçok alan hızla küreselleşiyor. Eraslan Okulu olarak çeşitli başarılara imza atmış akademisyenlerle birlikte geliştirdiğimiz çift dilli eğitim programımız Bilingual Learners ile çocukların anaokulundan başlayarak İngilizce öğrenmelerini sağlıyor ve ana dili seviyesinde kullanabilmelerine kapı aralıyoruz. Bu sayede hem öğrencilerimizi erken yaşta geleceğe hazırlıyor, hem de ülkemizde nitelikli eğitim modelini yaygınlaştırıyoruz.”



ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN %90’I EĞİTİMİNE AYNI KURUMDA DEVAM EDİYOR



Geliştirdikleri programla birlikte öğrencilerine 4 yaş itibarıyla iki dilde düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneği kazandırdıklarını belirten Nur Canbaz, çift dilli eğitimin faydalarına şu sözlerle değindi:

“Bilingual Learners adlı programımızla öğrencilerimiz bilişsel yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, hızlı problem çözebilen, doğru karar verebilen, diledikleri dilde iletişim kurabilen ve ekip çalışmalarında aktif rol alabilen bireylere dönüşüyor. Çift dilde eğitim almanın bu avantajlarını keşfeden ebeveynler ise çocuklarının hem eğitim hem de iş hayatını garanti altına almak için anaokulu ve ilkokul kayıtlarımızı kısa sürede dolduruyor. Anaokuluna kurumumuzda başlayan öğrencilerimizin %90’ını da ilkokul eğitimine bizimle devam ediyor. Biz de alanında yetkin öğretmenlerimizle birlikte tasarladığımız modelle her bir öğrencimize özgü farklılaştırılmış eğitim programımızı hem derslerde hem de molalarda uygulayarak çift dilliliği yaşam tarzı haline getiriyoruz.”



Nur Canbaz

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE GÜN BOYU EŞLİK EDİYOR



Eraslan Bilingual Anaokulu’nda öğrencilerinin örgün eğitimlerine devam ederken hem Türkçe hem de İngilizce konuşan öğretmenlerinin gün boyu onlara eşlik ettiğini aktaran Nur Canbaz, “Eğitimin ilk aşamasında öğrencilerimizin tercih ettikleri dilde kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri sağlanırken, ilerleyen süreçlerde de çift dilli öğretmenlerimizle İngilizce, sınıf öğretmenleri ile de Türkçe iletişim kuruyorlar. Derslerde yer alan istasyon çalışmaları, bireysel ve ekip projelerinin her aşamasında da iki dil kullanıyorlar. Bu sayede öğrencilerimiz hem yaratıcılıklarını geliştiriyor hem de İngilizceyi ana dil seviyesinde kullanabilir düzeye erişiyor. İlkokul seviyesinde de farklı modüllere göre ders alan öğrencilerimiz, disiplinlerarası proje çalışmalarını, gezileri, tiyatro oyunlarını, belirli gün ve hafta etkinliklerini hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak bütünsel şekilde kavrayabiliyor. Ortaokulda içerik ve dil bazlı eğitim anlamına gelen CLIL modeliyle ana dilde öğrendiklerini, her iki dilde de ölçmeye başlarken, lisede ise üniversiteye başlangıç derslerini alma fırsatı buluyor” ifadelerini kullandı.



6 FARKLI GELİŞİM ALANINDA UYGULAMA TEMELLİ DİL EĞİTİMİ



Küçük yaştaki öğrencilerinin yabancı dil öğrenirken ilk etapta çekingen davrandıklarını söyleyen Eraslan Okulu Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nur Canbaz, öğrencilerinin öğretmenleriyle kısa sürede güven temelli bir bağ kurmalarını sağladıklarını belirterek sözlerine şunları ekledi:



“Öğrencilerimizin öğrenme sürecine daha kısa sürede adapte olabilmeleri için onların ilgi alanlarını tespit ederek bu alanları uygun materyaller, oyun ve oyuncaklarla dikkat çekici hale getiriyoruz. Ardından ise öğrencilerin yabancı dille etkileşimini artırıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 6 farklı gelişim alanının her birinde onları destekleyerek çift dille yaşamalarına olanak tanımanın yanı sıra velilerimizle çocuklarını evde de destekleyebilecekleri yöntemler veya kullanabilecekleri platformlar hakkında iş birliği kuruyoruz. Öğretmen-öğrenci-veli arasında kurduğumuz bu bağ ile öğrencilerimizin hem okulda hem de okul dışında çift dilli bir yaşantıya sahip olmalarını hedefliyoruz.



GLOBALDEN GELEN ÖĞRENCİLERE DE EĞİTİM VERİYORLAR



Velilerin okullarını ziyaret etmelerindeki sebeplerinin ilk sırasında uygulama temelli çift dilli eğitim modellerinin yer aldığının altını çizen Nur Canbaz, “Aday velilerimizin neredeyse tamamı kayıt görüşmelerinde okulumuzun adını çift dilli eğitim programıyla duyduklarını, dil eğitiminin küçük yaşlarla başlamasının onlar için hem merak kaynağı hem de kurumumuzu tercih etmelerinde önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Yalnızca Türkiye’den değil, İspanya, Tayvan, Çin, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, İran ve Pakistan gibi ülkelerden gelen öğrencilerimizi de okulumuzun çift dilli atmosferinde buluşturabiliyoruz” dedi.