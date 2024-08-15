Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu tayin sonuçları için tarih verdi

Millî Eğitim Bakanlığınca, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Atama takvimine göre, eş durumu tayin sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu tayin sonuçları için tarih verdi

Millî Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabiliyor. 2024 yılı takvimine göre, eş durumu başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.

Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu tayin sonuçları için tarih verdi - 1

ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. sonuçları personel..gov.tr adresinden ilan edilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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