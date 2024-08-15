Eş durumu atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB eş durumu tayin sonuçları için tarih verdi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabiliyor. 2024 yılı takvimine göre, eş durumu atama başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.