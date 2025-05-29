"Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu" yayımlandı

ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanan ve özel bir eğitim hizmeti olan evde eğitim hizmeti ile öğrencilerin pedagojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin sürekliliğinin sağlanması ve akademik kayıplarının en aza indirilmesini hedefleniyor. Bu kapsamda yayımlanan "Evde Eğitim Hizmetleri Kılavuzu"nda evde eğitim hizmetinden kimlerin yararlanabileceği, başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru sürecinin işleyişi, öğretim programlarının bireysel farklılıklar dikkate alınarak nasıl uyarlanacağı ve öğretmen görevlendirme süreçleri ayrıntılı olarak açıklandı. Ayrıca, öğrencinin bulunduğu ortamda eğitimin nasıl planlanacağı, öğretim materyallerinin hazırlanması, sürecin takibi ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin temel ilkeler de kılavuzda yer aldı.

Evde eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları kapsayan kılavuza göre, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler evde eğitim hizmetinden yararlanabiliyor.



Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacakları ya da bu durumun sağlıkları açısından risk oluşturacağı durumlarda, kayıtlı bulundukları okul müdürlüğüne veya rehberlik ve araştırma merkezlerine (RAM) yazılı başvuruda bulunabiliyor.



Kılavuz, evde eğitim sürecine dâhil olan öğretmenler, okul yöneticileri, rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM), aileler ve diğer ilgili paydaşlar için uygulamada yol gösterici bir referans doküman niteliği taşıyor.



Bakanlığın kapsayıcı eğitim politikaları doğrultusunda hazırlanan kılavuz, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişiminde fırsat eşitliğini desteklemeyi ve sahadaki uygulamaların bütüncül bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

