Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, yaklaşık 5 milyon liralık geliri ile Türkiye'de ikinci sıraya yerleşen Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde, mobilya, metal ve tekstil sektörleri başta olmak üzere fabrika gibi üretim gerçekleştiriliyor.



Okul Müdürü Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitimin içine dahil edildiğini anımsatarak, bu kapsamda öğrencilerin haftada bir gün okula geldiklerini, ayrıca işletmelerde işbaşı eğitimler aldıklarını anlattı.

Okulda ayrıca meslek edindirme kursları kapsamında verilen eğitimlere değinen Karaziyan, sektörün beklentileri doğrultusunda beceriler kazanan öğrencilerin istihdam olanağı bulduğunu belirtti.



Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimlerle öğrencilere kalfalık ve ustalık belgelerinin de verildiğini dile getiren Karaziyan, öğrencilerin eğitim sonunda kendi iş yerlerini açma fırsatı yakaladıklarını ve böylece yeni istihdam olanaklarının yaratıldığını söyledi.



Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilere teorik eğitimin yanında uygulamalı işbaşı eğitimlerinin de verildiğine işaret etti.



"2017'DE 4 MİLYON 800 BİN LİRA CİRO YAPTIK"



Okulda döner sermaye kapsamında da üretim yapıldığını bildiren Karaziyan, üretimde öğrenci ve kursiyerlerin de görev aldığını belirtti.



Yürüttükleri faaliyetler ile Milli Eğitim Bakanlığının en fazla üretim yapan meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin yer aldığı listede ikinci sırada yer aldıklarını aktaran Karaziyan, "2017'de 4 milyon 800 bin lira ciro yaptık. Bu seneki ciromuz ise 4 milyona yaklaşmış durumda. Geçen seneki rakamlarımızı tutturmak için gayret sarf ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitim merkezinde, ağırlıklı olarak mobilya, metal ve tekstil alanlarında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Karaziyan, şöyle devam etti:



"Siteler, Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'da özellikle mobilya sektöründe çok iyi bilinen bir merkez. Okulumuzun burada olması bizim yapmış olduğumuz üretim çeşitliliği açısından da belirleyici rol oynuyor. Gerek malzemelerin daha uygun fiyatlarla tedarik edilmesi açısından, gerek sektöre açılmak açısından bizim için son derece faydalı sonuçlar doğuruyor.

Öncelikli olarak gelen bütün siparişleri değerlendiriyoruz. Maliyet ve üretim süreçleri konusunda mutabık kalırsak üretimleri başlatıyoruz. Mobilya alanında özellikle okulların sıra, masa, sandalye, tabure, dolap, minder gibi ihtiyaçları için üretim yapıyoruz. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de karşılıyoruz. Bu malzemelerin üretiminde metal işleri de yine atölyelerimizde gerçekleştiriliyor. Tekstil alanında da daha çok perde, güneşlik, yurtlar için nevresim takımları, yorgan, pike, yastık gibi malzemeler üretiyoruz."



Karaziyan, geçen yılki yaklaşık 5 milyon liralık cirolarının yüzde 50'sinin mobilya, yüzde 40'ının metal ve yüzde 10'unun tekstil alanından oluştuğunu kaydetti.

EN FAZLA GELİR ELDE EDEN İKİNCİ OKUL



MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki üretim potansiyelini ve verimliliğini masaya yatırmış ve geçen yıl yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiği ortaya çıkmıştı.



Bakanlığın çalışmasında, en fazla gelir sağlayan okullar da belirlenmiş, buna göre, yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 4,8 milyon liralık üretimle Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4,5 milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izlemişti.



Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde özellikle mobilya, metal ve tekstil alanlarında fabrika gibi çalışan atölyelerdeki üretimler dikkati çekti.