Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, "Fenerbahçe Üniversitesi eğitim kurumudur ve bütün renklere açıktır. Şu an kadromuzda Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu öğretim üyelerimiz de var. Eğitim, bütünleştirici ve birleştiricidir" dedi.



Prof. Dr. Büyükuslu, tanıtım programı kapsamında geldiği Gaziantep'te üniversitenin uzun bir hazırlık dönemin ardından bu yıl ilk öğrencilerini alacağını söyledi.



Fenerbahçe'nin Türkiye'nin spor endüstrisinin lokomotif kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Büyükuslu, üniversite olarak ise hedeflerinin geleceğin küresel yöneticilerini ve liderlerini yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Akademik ve teknolojik açıdan çok iyi bir altyapı kurduklarını vurgulayan Büyükuslu, şöyle konuştu:



"Üniversitemiz çok güçlü bir kadroyla yola çıkıyor. Yüksek bursluluk oranlarıyla üniversitemizi halka açıyoruz. Diploma üreten bir üniversite olmak istemiyoruz. Biz, öğrencilerimize yeni bir eğitim felsefesiyle yola çıkıyoruz. Araştırma, proje ve inovasyon bazlı bir eğitim olacak. Fenerbahçe inanılamaz bir network. Fenerbahçeli iş insanları bugün ilk 500'e giren şirketlerin çoğunu temsil ediyor. Bu network içinde özellikle mezuniyet sonrası istihdam olanakları bizim için çok önemli. Sadece ulusal iş gücü piyasalarında değil dünyanın her yerinde işe girecek bir diploma verilecek. Fenerbahçe'nin 112 yıllık mirasının yeni bir projesi. Bir hedefimiz de geleceğin milyonerlerini ve girişimcilerini yetiştirmek. Çünkü dünya dijital ekonomiye geçiyor."



"EĞİTİM BÜTÜNLEŞTİRİCİ VE BİRLEŞTİRİCİDİR"



Prof. Dr. Büyükuslu, üniversite olarak çeşitlilik içerisinde birliğe inandıklarını vurguladı.



"Biz her türlü renge, her türlü çeşitliliğe inanan üniversiteyiz. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve bütün taraftarlara açık üniversiteyiz" diyen Büyükuslu, akademik kadrolarının da bu çeşitlilikle oluştuğunu vurguladı.



Büyükuslu, "Fenerbahçe Üniversitesi eğitim kurumudur ve bütün renklere açıktır. Şu an kadromuzda Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu öğretim üyelerimiz de var. Eğitim, bütünleştirici ve birleştiricidir. Bütünlüğe vurgu yapan bir üniversiteyiz. Dolayısıyla bütün renkleri ve kardeşlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Ülkenin sorun çözebilen gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Büyükuslu, "Vatanını, bayrağını toprağını seven ve bu ülkeye sadakatle bağlı öğrenciler yetiştireceğiz. Öğrencilerimizi, dünyayla empati yapabilen çok uluslu, çok kültürlü düşünebilen ve tabii ki dünya vatandaşı formasyonuyla bu ülkeye hizmet edebilecek donanımla mezun etmek istiyoruz" dedi.



Üniversite olarak önceliklerinin kaliteli eğitim olduğunun altını çizen Prof. Dr. Büyükuslu, genç beyinleri Türkiye'nin ve dünyanın iş hayatına kazandırmak istediklerini kaydetti.