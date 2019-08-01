Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında bakanlığa bağlı kurum müdürlükleri ile okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde FETÖ iltisaklı (bağlantılı) 301 bin 878 adet kitabın imha edildiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre açıklama, MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın, Bakan Selçuk'un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na verdiği bir soru önergesi üzerine yapıldı.

Kara önergesinde, "FETÖ darbe girişimi sonrası bakanlığınızca yapılan mücadelede örgüte ait yayınların okul kütüphanelerinden temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise okul kütüphanelerine bu kitapların nasıl girdiğine dair bir araştırma yapıldı mı? Bugün itibari ile FETÖ'yü öven ya da FETÖ'ye ait yayın evlerine ait kitaplar okul kütüphanelerinde mevcut mudur? Ara ara okul kütüphanelerinin denetimi yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

Bakan Selçuk, Kara'nın önergesine verdiği yanıtta özetle şunları kaydetti:

"FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde FETÖ aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanallan kapatılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı kurum müdürlükleri ile her derece ve türdeki okullarda bulunan kütüphaneler ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde yayımlanan gazete, dergi ile yayın evleri ve dağıtım kanallarına ait kitap, CD, video, kaset vb. basılı ve teknolojik kaynakların tamamının ayıklanarak hurdaya ayrılması, kayıtlardan düşülmesi ve imha edilmesi için valiliklere yazı yazılarak okul kütüphaneleri ile z-kütüphanelerdeki kaynaklar içerisinde 301 bin 878 adet kitap imha edilmiştir."



2 BİN KURUM KAPATILDI



CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemi ile verdiği önergede "Yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile bağlantılı kaç eğitim kurumu tespit edilmiştir? Terör örgütü bağlantısı tespit edilen okullara karşı hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Söz konusu okullardan kaç tanesine el konmuştur? Yurt dışında el konduğu belirtilen bazı FETÖ okullarının aslında satın alındı. ği hatta bu satın alma işleminin okulların değerinin en az 3-4 katı fiyata gerçekleştirildiği iddiası doğra mudur?" sorularını yöneltti.

Bakan Selçuk, bu önergeye verdiği yanıtta ise özetle şunları kaydetti:

"FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleri ile üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu düşünülen Bakanlığımız personeli ve bağlı kurumlan hakkındaki değerlendirmeler yapıldıktan sonra FETÖ/PDY irtibatlı 2.284 kurum tespit edilmiş ve tamami kapatılmıştır."



