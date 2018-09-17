Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Le Figaro gazetesinde yayımlanan röportajında, eğitim yılının başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresi boyunca devlet memuru sayısında 120 bin kadroluk kesintiye gidileceğini hatırlatan Blanquer, Eğitim Bakanlığı kadrosundan, gelecek yıl bin 800 kişinin işine son verileceğini belirtti. Blanquer ayrıca öğretmenlerin alım gücüyle ilgili gözlem ve çalışmalarda bulunacak bir kurum oluşturulacağını kaydetti.



Bakan Blanquer, Eğitim Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin 50,6 milyar avro olduğunu, bütçede yüzde 1,7 oranında artış gerçekleştiğini belirtti.



Gazetede yer alan haberde, Fransa'da orta öğretimde görev yapan öğretmen sayısının 881 bin 400 olduğu bilgisi verilerek, son yıllarda sözleşmeli öğretmen sayısının artışına dikkat çekildi. 2009'da 40 bin olan sözleşmeli öğretmen sayısı, geçen yıl 203 bine yükseldi. Buna göre ülkede görev yapan öğretmenlerin yüzde 20'sini sözleşmeli personel oluşturuyor.