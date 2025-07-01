Galatasaray ilkokulu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? (Galatasaray ilkokulu kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir?)

Galatasaray İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için birinci sınıfa alınacak 50 öğrenci kontenjanı için kura takvimini paylaşmıştı. Takvim çerçevesinde bu yılki kura çekimi, 9 Temmuz tarihinde noter ve yetkililerin huzurunda gerçekleştirilecek.



ÇEKİLİŞ SÜRECİNİN AYRINTILARI



Çekiliş; Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve İlkokulu yetkililerinin huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak.



Bu yıl kura ile 50 öğrenci, yedek liste olmadan belirlenecek. İsim listesi ise aynı gün, hem www.gsi.gsu.edu.tr hem de www.gsl.gsu.edu.tr adresli resmi web sayfalarında yayımlanacak.



KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU



Öğrencilerin, 30 Eylül 2018 ile 30 Aralık 2019 tarihleri arasında doğmuş olması ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında herhangi bir ilkokulun birinci sınıfına başlamamış ya da devam etmemiş olması gerekmektedir.



Doğum tarihi 31 Aralık 2019 ile 30 Mart 2020 arasında olan, yani 66-68 aylık çocuklar için ise velilerden yazılı onay beyanı talep edilecektir. Ayrıca, aynı öğrenci adına birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılarak iptal edilecektir.