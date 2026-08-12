Galatasaray Lisesi'ne girişe yeni düzenleme. Sınav zorunluluğu geldi
12.08.2026 08:14
Türkiye'nin köklü okullarından Galatasaray Lisesi'ne giriş için sınava giriş zorunluluğu getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre Galatasaray Ortaokulu'nu bitiren öğrencilerin liseye geçişi artık merkezi sınav sonucuna bağlandı.
Öğrenciler, MEB tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarında ilk yüzde 4'lük dilime giremedikleri takdirde Galatasaray Lisesi'ne kayıt yaptıramayacak.
Öte yandan yüzde 4'lük dilim zorunluluğu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler için uygulanmayacak. Böylece, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları koruma altına alınacak.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da açıklandı.
Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ünü doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.
İlk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu.
Buna göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti.