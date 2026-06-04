12 Haziran'da okullar tatil mi, neden tatil edildi? MEB'den tatil açıklaması
04.06.2026 08:54
12 Haziran'da okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Sene başında yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 14 Haziran'da yapılacaktı fakat milli maç nedeniyle sınav tarihi 1 gün öne çekilmiş ve 13 Haziran'da tarihinde yapılması planlanmıştı. Gözler ise 3 Nisan'da MEB tarafından yapılan basın açıklamasına çevrildi. Peki, 12 Haziran'da okullar tatil mi, neden tatil edildi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Nisan tarihinde yapılan duyuru sonrasında, "12 Haziran'da okullar tatil mi? Neden tatil edildi?" soruları öğrenciler tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Milli Takım'ın maçı nedeniyle LGS 1 gün erkene çekilmişti. Bu nedenle 12 Haziran'da okulların tatil olacağıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Peki, 12 Haziran'da okullar tatil mi, neden tatil edildi?
12 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında (ilkokul, ortaokul, lise) eğitime 1 gün süreyle ara verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen merkezi sınav organizasyonlarının lojistik planlaması doğrultusunda, cuma günü okullarda ders zili çalmayacak. Öğrenciler okula gitmezken, öğretmenler ve okul idarecileri de sınav hazırlık süreçleri kapsamında görev alacakları binaların düzenlenmesi için mesai harcayacak.
MEB'İN TATİL AÇIKLAMASI
Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.
Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.
Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır.
Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.