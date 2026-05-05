120. Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı 2026: ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?
05.05.2026 15:36
Son Güncelleme: 05.05.2026 16:03
Aydın Kayar
Özel güvenlik görevlisi olma hayaliyle yola çıkan binlerce aday için heyecanlı bekleyiş başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası, adayların gözü sorular ve cevap anahtarına çevrildi. 2026 ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?
120. Dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarı, sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gözler ÖGG sınav kılavuzun yer alan 5 Mayıs tarihine çevrildi. Kitapçıklar EGM üzerinden saat kaçta erişime açılacak?
120. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
120. Dönem Özel Güvenlik sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Genel prosedür gereği, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı soru ve cevap anahtarlarını sınavın hemen ardından, genellikle ilk iş günü veya sınavdan sonraki 48 saat içinde erişime açıyor.
5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla adaylar, EGM’nin resmi internet sitesi üzerinden kitapçıklara ulaşarak kendi yanıtlarını kontrol edebilecekler.
Resmi duyurunun gün içinde saat 17.00'ye kadar yayımlanması bekleniyor.
2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimine göre sonuçların ilan edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü açıklanacak.