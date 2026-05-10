2026-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
10.05.2026 16:50
Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026 yılının ilk ALES maratonu geride kaldı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte şimdi tüm gözler, yüksek lisans ve doktora başvurularında kritik öneme sahip olan puanların ilan edileceği güne çevrildi.
2026 ALES/1 sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Bu yılın ilk ALES sınavı 10 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan binlerce aday, sınavın sona ermesinin ardından sonuç tarihini merak ediyor. Peki, 2026-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yıllık sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının ilan edileceği tarih netleşti.
Buna göre; ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde duyurulacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecek.