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2026 KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler: KPSS puan türleri nedir?

07.10.2026 08:56

Son Güncelleme: 07.10.2026 08:56

NTV - Haber Merkezi

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar için tercih maratonu başlıyor. Peki, KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler neler?

2026 KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler: KPSS puan türleri nedir?
iStockPhoto

KPSS P1-P2-P3 puan türü ile alım yapan kurumlar, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınavda P1-P2-P3 türlerinde, Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından elde edilen puanlar dikkate alınıyor. Özellikle en çok tercih yapılan P3 puan türü genel memuriyet için değerlendiriliyor. İşte, P1-P2-P3 puan türü ile alım yapan kurumlar...

KPSS P1 NEDİR? 1
iStockPhoto

KPSS P1 NEDİR?

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.

 

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

 

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 NEDİR? 2
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KPSS P2 NEDİR?

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

 

P2 ile alım yapan kurumlar:

 

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 NEDİR? 3
iStockPhoto

KPSS P3 NEDİR?

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

 

P3 ile alım yapan kurumlar:

 

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı