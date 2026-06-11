2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri için en heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası maçıyla çakışmaması adına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi gününe alınan LGS sınavı öncesinde, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte merak ediliyor. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?