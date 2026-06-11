2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi
11.06.2026 15:44
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ve aileleri için en heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası maçıyla çakışmaması adına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi gününe alınan LGS sınavı öncesinde, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte merak ediliyor. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS sınavı için geri sayım sürerken, öğrencilerde son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınava girecekleri okulları ve salon bilgilerini geçtiğimiz günlerde öğrenen öğrenciler, şimdi de MEB tarafından yayımlanan LGS sonuç takvimini merak ediyor. Peki, 2026 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.