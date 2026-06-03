2026 MEB AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
03.06.2026 09:19
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) için tarih araştırmaları sürerken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy konuyla ilgili duyuru yaptı. Normal şartlarda 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026 MEB AGS sınav tarihi ertelendi. Peki, 2026 MEB AGS ne zaman yapılacak, hangi tarihe ertelendi?
2026 MEB AGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren sınavla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek ve mesleğe adım atmak için girmesi zorunlu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar ise 2026 MEB AGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.
ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AGS AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un X hesabı üzerinden yaptığı duyuru şu şekilde:
"12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim."
2026 AGS GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN ALINACAK
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi sonrasında, 2026 AGS geç başvuruları için tarih belli oldu.
Buna göre; MEB AGS geç başvuruları 3 Haziran'da ÖSYM üzerinden alınacak.