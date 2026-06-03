2026 MEB AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı

2026 MEB AGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren sınavla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek ve mesleğe adım atmak için girmesi zorunlu olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar ise 2026 MEB AGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.