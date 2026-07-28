2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç tercih hakkı var? İşte merak edilen 10 soru ve cevapları

5 - Bu yıl yeni açılan bölümler neler?

YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Bu bölümler sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre açıldı. Açılan programlar şöyle: Lisans düzeyinde "Tarih ve Yapay Zeka", "Felsefe ve Yapay Zeka", "İşletme ve Yapay Zeka", "Finansal Teknoloji", "Biyoteknoloji ve Genetik", "Paramedik" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümleri ilk kez öğrenci kabul edecek.

Ön lisans düzeyinde "Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama", "Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon", "Dijital Oyun Teknolojileri", "Mobil Güvenlik Teknolojileri", "İlaç Üretim Teknolojisi", "Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği", "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği", "Laboratuvar Hayvanları" ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümü açıldı.

YÖK, açıköğretim programlarına da 2 yeni bölüm ekledi. Bu kapsamda "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" programları açık öğretimden ilk kez öğrenci kabul edecek. Her iki bölüme de 250'şer kontenjan tanımlandı.

Ayrıca, yapay zeka ve bilişim alanında son üç yılda 81 yeni program açıldı. 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli ön lisans programlarının kontenjanı 1610'dan 6 bin 828'e çıkarılarak dört kattan fazla artırıldı. Yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki eğitim kapasitesi yaklaşık yedi katına ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli lisans programlarının kontenjanı 2 bin 355'ten 4 bin 420'ye yükseltildi. Sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan 25 ön lisans programının kontenjanı 5 bin 280'den 7 bin 270'e çıkarıldı. Lisansüstü düzeyde 33 farklı başlık altında 182 yeni program açıldı.