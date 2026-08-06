500 tam puan almıştı. LGS birincisi Umut'un tercihi belli oldu

Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olan babası Halim Güzel ise "Oğlum Umut'un bu başarıyı yakalamasından dolayı çok mutlu ve sevinçliyiz. İnşallah bütün çocuklar hedeflerine ulaşır. Bu başarıda okul idaremizin ve öğretmen arkadaşlarımızın büyük emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizin de aynı başarıyı yakalamasını diliyorum. Gururluyuz ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.