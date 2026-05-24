AGS geç başvuru tarihi 2026: MEB AGS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
24.05.2026 11:23
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında öğretmen olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları MEB AGS sınavı için geri sayım tamamlandı. Adaylar MEB AGS geç başvurularını nasıl yapacaklarını merak ediyor. 2026 MEB AGS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için normal başvuru süreci tamamlandı. Öğretmen adaylarının akademi eğitimine kabul edilmesinde kritik bir rol oynayan bu sınavın ilk başvuru etaplarını kaçıran binlerce aday, şimdi gözlerini ÖSYM’den gelecek son şansa çevirdi. Peki, AGS geç başvuruları ne zaman?
2026 AGS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi sonrasında, 2026 AGS geç başvuruları için tarih belli oldu.
Buna göre; MEB AGS geç başvuruları 3 Haziran'da öğle tatilinden sonra olacak.
AGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle (varsa e-Devlet şifresiyle) giriş yapıabilirsiniz.