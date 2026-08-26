AGS sonuçları sorgulama ekranı 2026. MEB AGS sonuçları açıklandı mı, neden iptal oldu?
26.08.2026 08:54
Son Güncelleme: 26.08.2026 12:49
Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek için girdiği AGS sonuçları açıklandı fakat ÖSYM açıklama sonrasında sonuç sorgulama ekranı geri çekildi. AGS sonuçları neden iptal oldu?
Her yıl akademideki eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarına, öğretmen olabilme hakkı tanıyan AGS sınavı bu yıl 26 Temmuz'da gerçekleşti. AGS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Fakat ÖSYM'den yapılan açıklama sonrasında sonuç açıklaması geri çevrildi ve adayların puanı yeniden hesaplanacak. Peki, 2026 AGS sonuçları neden iptal oldu?
2026 AGS SONUÇLARI NEDEN İPTAL OLDU?
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;
“26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün İçerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.”
AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak AGS sonuçlarına göre puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM’nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
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MEB-AGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.
Bu hesaplamada AGS puanının %50’si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50’si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.
ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.