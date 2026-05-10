ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 ALES/1 sınavı kaç dakika, kaç soru?
10.05.2026 09:56
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) saat kaçta başlayacağı ve biteceği, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl 3 kez düzenlenen sınavın ilki bu yıl 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Adaylar sınav saati süresi ve soru bilgisini merak ediyor. 2026 ALES saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 ALES/1 sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.15'de başlayacak ve 12.45'te sona erecek.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 5 Haziran'da açıklanacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.