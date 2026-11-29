2026 ALES/3 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adaylar yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak.

Sınav sabahında hazırlıklarını tamamlayan adaylar, "2026 ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, sınav binasına en geç saat kaçta girilmeli, ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru soruluyor ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.