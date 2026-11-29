ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2026 ALES/3 sınav tarihi
29.11.2026 08:44
Son Güncelleme: 29.11.2026 08:44
Üniversitelerde akademik kadrolara atanmak ve yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılmak üzere düzenlenen 2026 ALES/3 oturumu için beklenen gün geldi. ALES saat kaçta başlayacak?
2026 ALES/3 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adaylar yılın son ALES sınavına katılım sağlayacak.
Sınav sabahında hazırlıklarını tamamlayan adaylar, "2026 ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, sınav binasına en geç saat kaçta girilmeli, ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru soruluyor ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.
2026 ALES/3 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'de başlayacak ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 17 Aralık'ta açıklanacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sayısal ve sözel testlerde ellişer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.