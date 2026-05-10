ALES sınavı soru ve cevapları 2026 sorgulama ekranı: ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarı açıklandı
10.05.2026 14:27
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava katılan adaylar, A-B soru kitapçığı ve cevap anahtarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek. Soru ve cevap kitapçığı ekranında adaylar, sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını kontrol edecek. İşte 2026 ALES/1 sınavı soru ve cevap anahtarı.
ALES sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı. 10 Mayıs tarihinde girdikleri 2026 ALES/1 sınavının tamamlanmasının ardından, gözler soru ve cevap anahtarına çevrilmişti. ALES sınavında adaylara toplam 100 soru için 150 dakika sınav süresi verilmişti. Cevap kitapçıkları yayımlanır yayımlanmaz adaylar puan hesaplamalarına başladı. Peki 2026 ALES sınavı soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM ALES soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.
ALES SINAVI SORU VE CEVAPLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, soru ve cevap anahtarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından osym.gov.tr adresi üzerinden cevap anahtarı sorgulanabilecek.
ALES/1 SINAVI TAMAMLANDI
Sınav, 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde 445 bina ve 7 bin 178 salonda gerçekleştirildi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 176 bin 823 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.