ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-ALES/1 sonuç tarihi belli oldu
18.05.2026 13:01
Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi kadrolara atanmak isteyen binlerce adayın katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) maratonu geride kaldı. 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından hızlıca yayımlandı. Şimdi ise tüm gözler resmi sonuçların ilan edileceği güne çevrildi.
2026 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı, yüksek lisans yapmak isteyen 4 yıllık üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim sonrasında ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan yıllık sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının ilan edileceği tarih netleşti.
Buna göre; ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde duyurulacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecek.