ALES/1 sınav giriş yerleri sorgulama 2026: ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
30.04.2026 08:54
Aydın Kayar
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES sınavının ilki bu yıl mayıs ayından gerçekleşecek.
2026 ALES/1 sınav giriş yerleri, başvuru ücretini ödeyen sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen ve yüksek lisans için başvuruda bulunan adaylar, mayıs ayında bu yılın ilk ALES sınavına girecek. Peki, ALES/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 yılının ilk ALES sınavı için giriş yerleri henüz belli oldu.
ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ilan ediliyor. ALES/1 bu yıl 10 Mayıs tarihinde uygulanacak.
Buna göre; ALES/1 sınav giriş yerlerinin 30 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
ALES SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
ALES sınav yerleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanır. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılan "Sınava Giriş Belgesi" çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulmalıdır.