ALES/1 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: ALES sınav giriş belgeleri açıklandı
30.04.2026 08:54
Son Güncelleme: 30.04.2026 11:35
Aydın Kayar
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) giriş yerleri açıklandı. Her yıl üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES sınavının ilki bu yıl mayıs ayında gerçekleşecek.
2026 ALES/1 sınav giriş yerleri, başvuru ücretini ödeyen sınava katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyordu. Sınav giriş yerleri erişime açıldı. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen ve yüksek lisans için başvuruda bulunan adaylar, mayıs ayında bu yılın ilk ALES sınavına girecek. Peki, ALES/1 sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ALES SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılan "Sınava Giriş Belgesi" çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulmalıdır.