ALES/2 başvuru ekranı 2026: ALES başvuruları başladı, başvuru nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, yüksek lisans yapabilmek için ALES/2 başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları nasıl yapılır?