ALES/2 başvuru ekranı 2026: ALES başvuruları başladı, başvuru nasıl yapılır?
10.06.2026 10:38
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, yüksek lisans yapabilmek için ALES/2 başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları nasıl yapılır?
Anadolu Ajansı
2026 ALES/2 başvuruları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek. İşte 2026 ALES/2 başvuru ekranı.
Anadolu Ajansı
ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2), 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 10-18 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.