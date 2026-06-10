ALES/2 başvuru ekranı 2026: ALES başvuruları başladı, başvuru nasıl yapılır?

10.06.2026 10:38

NTV - Haber Merkezi

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) başvuruları başladı. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, yüksek lisans yapabilmek için ALES/2 başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları nasıl yapılır?

ALES/2 başvuru ekranı 2026: ALES başvuruları başladı, başvuru nasıl yapılır?
Anadolu Ajansı

2026 ALES/2 başvuruları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek. İşte 2026 ALES/2 başvuru ekranı.

ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI 1
Anadolu Ajansı

ALES/2 BAŞVURULARI BAŞLADI

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2), 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacaktır.

 

Sınava başvurular, 10-18 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2
Anadolu Ajansı

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.