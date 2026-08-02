ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2026 ALES/2 sınav bilgisi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) için geri sayım başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES sınavı 81 ilde gerçekleşecek. Sınavda sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Peki, 2026 ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?