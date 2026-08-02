ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? 2026 ALES/2 sınav bilgisi
02.08.2026 08:34
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) için geri sayım başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES sınavı 81 ilde gerçekleşecek. Sınavda sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Peki, 2026 ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2026 ALES/2 sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği binlerce adayın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yüksek lisans yapmak ve akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen adaylar, ALES sınavına girerek yüksek puan almaya çalışacak. Bugün gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 21 Ağustos'ta duyurulacak. Peki, 2026 ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru?
ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) pazar günü (bugün) yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek, sınavda 395 bina ve 5 bin 895 salon kullanılacak.
Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 12.45'te sona erecek.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.
Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilecek.