ALES/2 soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: ALES soru ve cevapları yayımlandı

ALES/2 soruları ve cevap anahtarı, 2 Ağustos'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanan sınav sonrasında adaylar tarafından merakla bekleniyor. ALES soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek.