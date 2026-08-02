ALES/2 soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: ALES soru ve cevapları yayımlandı
02.08.2026 14:08
ALES/2 soruları ve cevap anahtarı, 2 Ağustos'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanan sınav sonrasında adaylar tarafından merakla bekleniyor. ALES soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek.
2026 ALES/2 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar sınavda çıkan sorulara verdikleri yanıtları bugünden itibaren görüntüleyebilecek. İşte ALES/2 soruları ve cevap anahtarı.
ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı.
ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek.