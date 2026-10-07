ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 ALES/3 başvuru ekranı

2026 ALES/3 başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/3 sınavı öncesinde başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?