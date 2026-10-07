ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 ALES/3 başvuru ekranı
07.10.2026 13:30
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları için geri sayım başladı. 29 Kasım'da uygulanacak olan bu yılın son ALES sınavı için başvurular bugün başlayacak.
2026 ALES/3 başvuruları için tarih araştırmaları sürüyor. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adayların yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/3 sınavı öncesinde başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, ALES/3 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 ALES/3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında bu yılın ALES başvuruları ve sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2026 ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden başlayacak.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
Adaylar, 2026-ALES/3'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.