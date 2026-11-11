ALES/3 sınav giriş yerleri sorgulama. Bu yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak?

2026 döneminin son sınavı olan ALES/3 için geri sayım sürerken, lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavı için tarih belli oldu. Peki, bu yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri yayımlandı mı?