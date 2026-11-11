ALES/3 sınav giriş yerleri sorgulama. Bu yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak?
11.11.2026 09:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından akademik kadro atamalarında kullanılmak üzere düzenlenen ALES için yılın son kulvarına girildi. Gözler şimdi sınav giriş yerlerine çevrildi.
2026 döneminin son sınavı olan ALES/3 için geri sayım sürerken, lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavı için tarih belli oldu. Peki, bu yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri yayımlandı mı?
ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavı için gözler sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi.
Yılın son ALES sınavı için sınav giriş yerleri henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından genellikle sınav yerleri sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor.
Buna göre; ALES/3 sınav giriş yerlerinin 16-20 Kasım tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.