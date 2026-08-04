AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler MEB AÖL sonuç ekranında
04.08.2026 09:06
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı AÖL sınavları 18-19 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18-19 Temmuz tarihlerinde üç oturumda tamamlanan AÖL 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında AÖL 3. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; AÖL 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.