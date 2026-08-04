AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler MEB AÖL sonuç ekranında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18-19 Temmuz tarihlerinde üç oturumda tamamlanan AÖL 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında AÖL 3. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?