Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi
16.11.2026 08:38
13 Kasım Cuma günü çalan son ders zilinin ardından hafta sonuyla birlikte dinlenme sürecine giren öğrenciler, tatil planlarını yaparken bir yandan da ara tatilin biteceği tarihi merak ediyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım itibarıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenler ara tatil döneminde dinlenerek yeni eğitim haftası için enerji toplayacak. Tatil planlarını ara tatilin bitişine göre yapan öğrenciler ise, kasım ara tatilinin sona ereceği ve okulların açılacağı tarihi merak ediyor.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimi sonrasında ilk ara tatilin sona ereceği tarih belli oldu.
Buna göre; 13 Kasım Cuma günü başlayan ilk ara tatil, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Okullar hafta sonunun ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in paylaştığı takvim sonrasında yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu. Buna göre;
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.