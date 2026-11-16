Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım itibarıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenler ara tatil döneminde dinlenerek yeni eğitim haftası için enerji toplayacak. Tatil planlarını ara tatilin bitişine göre yapan öğrenciler ise, kasım ara tatilinin sona ereceği ve okulların açılacağı tarihi merak ediyor.