Ara tatil takvimi 2026-2027: İlk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

İlk ara tatil tarihi, yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak ve 1 hafta boyunca dinlenmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimi sonrasında birinci ve ikinci ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?