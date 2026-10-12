Ara tatil takvimi 2026-2027: İlk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?
12.10.2026 08:39
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki milyonlarca öğrenci ve veli için 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk mola tarihi belli oldu.
İlk ara tatil tarihi, yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak ve 1 hafta boyunca dinlenmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan 2026-2027 iş takvimi sonrasında birinci ve ikinci ara tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
14 Eylül 2026 Pazartesi başlayan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma gününe kadar sürecek. 23 Kasım Pazartesi günü ise okullar yeniden açılacak.
YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.