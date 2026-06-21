Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) maratonunda gözler en kritik viraj olan AYT sınavında. Cumartesi günü yapılan ilk oturum TYT’nin ardından, gözler şimdi lisans programlarına yerleşmede büyük ağırlığa sahip olan ikinci oturuma, yani Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna çevrildi. Sınav sabahı adaylar ve aileleri arama motorlarında yoğun bir şekilde "AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" ve "AYT kaç dakika, kaç soru?" sorularına yanıt arıyor. Peki, AYT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?