AYT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
21.06.2026 09:16
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) maratonunda gözler en kritik viraj olan AYT sınavında. Cumartesi günü yapılan ilk oturum TYT’nin ardından, gözler şimdi lisans programlarına yerleşmede büyük ağırlığa sahip olan ikinci oturuma, yani Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna çevrildi. Sınav sabahı adaylar ve aileleri arama motorlarında yoğun bir şekilde "AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" ve "AYT kaç dakika, kaç soru?" sorularına yanıt arıyor. Peki, AYT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 AYT sınav saati ve süresi, sınava katılım sağlayacak olan milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Tüm yıl boyunca bu sınav için hazırlanan adaylar, istedikleri lisans bölümünde okuyabilmek için AYT sınavında ter dökecek. Kritik sınav öncesinde AYT sınavının başlangıç ve bitiş saati belli oldu. Peki, AYT saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2026 YKS AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
2026 AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavının başlayacağı saat belli oldu.
Buna göre; AYT (Alan Yeterlilik Testi), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak 13.15'te sona erecek
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
YKS sınavının ikinci oturumu AYT, 21 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.