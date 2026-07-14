BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (2026 BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama)
14.07.2026 16:35
Son Güncelleme: 14.07.2026 16:36
2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 16-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılabilecek.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itiraz sonuçları, başvuru sahiplerine il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecek. Faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
BİLSEM SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN