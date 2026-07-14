BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı (2026 BİLSEM öğretmen mülakatları sonucu sorgulama)

2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.