Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat. Veliler de gidecek
28.07.2026 12:51
Okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrencilere uygulanan uyum haftasına veliler de dahil edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme çanta aramasından, devamsızlık şartına; disiplin ve kayıt kurallarından, velilerle yapılacak görüşmelere kadar birçok yenilik içeriyor.
O düzenlemelerden biri okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılan uyum haftalarıyla ilgili.
UYUM HAFTASINA VELİLER DE DAHİL EDİLECEK
Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek.
Bu kapsamda ebeveynlere yönelik özel programlar hazırlanacak.
Programlarla ailelerin çocukların okula uyum sürecine daha bilinçli katkı sağlaması ve okul ile aile arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Böylece öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay uyum sağlamaları amaçlanıyor.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uyum haftası, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kolayca adapte olmalarının sağlanmasını amaçlıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılında uyum haftasının 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği bu tarihler arasında uygulanacak.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEME
Yönetmelikte düzenlemede okul öncesi eğitimle ilgili yenilikler de var.
Buna göre, resmi anaokulu bulunmayan ilçelerde daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için düzenleme yapıldı.
Bu doğrultuda anaokulu bulunmayan ilçelerde okullardaki ana sınıflarına da 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek.
Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda ise yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.
OKUL KAYITLARINA DÜZENLEME
Yönetmelikle, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına yapılacak kayıtlarda velilerin gerçek dışı beyan ile nakil talep etmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı.
Buna göre yeni kayıtlar, temmuzda başlayacak.
Kayıt işlemi, Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Adres doğrulamasına ilişkin usul ve esaslar, bakanlıkça belirlenecek.