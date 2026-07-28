Bu yıl çocuğu okula başlayacaklar dikkat. Veliler de gidecek

Yönetmelikte düzenlemede okul öncesi eğitimle ilgili yenilikler de var.

Buna göre, resmi anaokulu bulunmayan ilçelerde daha fazla çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanabilmesi için düzenleme yapıldı.

Bu doğrultuda anaokulu bulunmayan ilçelerde okullardaki ana sınıflarına da 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek.

Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda ise yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek.