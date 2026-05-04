Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? 4 Mayıs tatil olan iller
04.05.2026 09:20
Aydın Kayar
Türkiye'deki birçok ilde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. 3 ilde yer alan bazı ilçelerde fırtınanın yol açtığı hasarlar ve can güvenliği nedeniyle okullar tatil edildi. Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 4 Mayıs tatil olan iller.
Bugün okulların tatil olup olmadığı öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da meydana gelen şiddetli ve sağanak yağışın ardından, olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla Valilikler tarafından açıklama yapılarak bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Konuyla ilgili hem Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından tatil açıklaması yapıldı. Peki, bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi. Açıklama şu şekilde:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibarı ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen İlimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurarak;
Şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 04 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir.
İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında 2 ilçede okullar tatil edildi. Açıklama şu şekilde:
"3 Mayıs 2026 Pazar günü Birecik ilçemizde gerçekleşen ani kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine ve binaların çatılarında hasara yol açmış, ayrıca yer yer su baskınları oluşmuştur.
Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir.
Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.
Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, Güvenlik Birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarınız için acil şifalar temenni ediyoruz.
Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında birçok ilçede okullar tatil edildi. Açıklama şu şekilde:
"Kamuoyuna Duyuru
İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak;
Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.*
Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerimizde *taşımalı eğitim kapsamında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerimizde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezi’ne devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerimizde ise *eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir.*
Ayrıca, “eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde” kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."