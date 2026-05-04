Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? 4 Mayıs tatil olan iller

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi. Açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerinde meteorolojik risklerin yarın itibarı ile hafifleyeceği yönünde hava tahminlerine rağmen İlimizde bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki mevcut hasarların yeniden detaylı olarak gözden geçirilmesi ve hasar gören okullarımızda düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, ayrıca öğrenciler ve velilerin tedirginlikleri de göz önünde bulundurarak;

Şiddetli yağış ve fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi özel tüm okullarda, özel eğitim merkezlerinde, ana okullarında vb. tüm eğitim kurumları ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 04 Mayıs 2026 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir.

İlköğretimde çocuğu olan kadın personelle ilgili tedbirler kurum amirlerince alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."