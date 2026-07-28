Çanta araması, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt kuralları. MEB'den okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik

KAYIT VE NAKİL SÜRECİ

Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilecek.

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim döneminin bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı uygulanmayacak.

Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.

Kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesine, çalışan anne veya babanın adresine göre nakle ve ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim görebilmeye ilişkin yeni hükümler de yönetmeliğe eklendi.