Çanta araması, devamsızlık şartı, disiplin ve kayıt kuralları. MEB'den okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklik
28.07.2026 08:23
Son Güncelleme: 28.07.2026 08:25
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklere gitti. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler...
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kapsamlı değişikliklere gidildi.
Yeni düzenleme okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda yeni uygulamaları barındırıyor.
OKUL YÖNETİMİ ARAMA YAPACAK
Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte okul yönetimi artık öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek.
Aramalar, öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak.
VELİ GÖRÜŞMELERİ RANDEVUYLA YAPILACAK
Artık velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle gerçekleştireceği görüşmeler de okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak.
KAYIT VE NAKİL SÜRECİ
Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilecek.
Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim döneminin bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı uygulanmayacak.
Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.
Kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesine, çalışan anne veya babanın adresine göre nakle ve ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim görebilmeye ilişkin yeni hükümler de yönetmeliğe eklendi.
SEÇMELİ DERS SEÇİMİ
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak-şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından gerçekleştirilecek.
Süresi içinde seçmeli ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise ders yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihi yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.
VELİLERE DEVAMSIZLIK MESAJI GİDECEK
Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan, buna rağmen sınıf geçen öğrenciler ise teşekkür veya takdir belgesi alamayacak.
KARNEYLE BİRLİKTE GELİŞİM RAPORU DA VERİLECEK
Beşinci sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu verilecek. Raporda öğrencinin akademik gelişiminin yanı sıra devam durumu ile sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri de yer alacak.
Yeni yönetmelikle öğrencilerin bilişim araçlarını okulun belirlediği kurallara aykırı kullanması disiplin kapsamına alındı. Ayrıca okul ortamında siyasi sembol ve materyal bulundurulmaması, dijital araçların bilinçli kullanılması, mahremiyetin korunması ve bağımlılıkla mücadele gibi konular da öğrencilerden beklenen davranışlar arasında yer aldı.