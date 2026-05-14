DGS başvuru ekranı 2026: DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta? Başvuru nasıl yapılır?

14.05.2026 08:30

Aydın Kayar

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın beklediği 202 DGS başvuru süreci başlıyor. Gözler ise başvuruların başlayacağı tarih ve saate çevrildi. 2026 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta? Başvuru nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvuru kılavuzunu yarın yayımlayacak. Dikey geçiş haklarını kullanarak 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sınavına katılım sağlayarak şanslarını deneyecek. Peki, 2026 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır?

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 15 Mayıs tarihinde başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.

 

Söz konusu sınavın geç başvuruları ise 11 Haziran'da tamamlanacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

 

Başvuru sırasında, güncel bir vesikalık fotoğrafın sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin belirtilen süre içinde yatırılması şart.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında sınav tarihi de belli oldu.

 

Buna göre; 2026 DGS sınavı 19 Temmuz tarihinde uygulanacak.