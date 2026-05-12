DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 DGS sınav ve başvuru tarihi
12.05.2026 09:09
Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday için başvuru süreci başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 yılı takvimi netleşti. Yayımlanan takvim doğrultusunda DGS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. 2026 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Anadolu Ajansı
2026 DGS başvuru ve sınav takvimi, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. DGS başvurularıyla birlikte adaylar sınav öncesinde son hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Peki, 2026 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Anadolu Ajansı
2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 15 Mayıs tarihinde başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.
Söz konusu sınavın geç başvuruları ise 11 Haziran'da tamamlanacak.