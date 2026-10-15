DGS ek tercih kılavuzu 2026: DGS ek tercihler başladı, ek tercih nasıl yapılır?
15.10.2026 14:55
Son Güncelleme: 15.10.2026 15:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunu adayların heyecanla beklediği DGS ek tercih kılavuzunu yayımladı.
2026 DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte DGS ek tercih süreci başladı. DGS ek tercih işlemleriyle iki yıllık ön lisans mezunları dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmaya çalışacak. Peki, DGS ek tercihler nasıl yapılır?
DGS EK TERCİH TAKVİMİ 2026
2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.