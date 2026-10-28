DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 2026 DGS ek tercih kayıtları ne zaman?
28.10.2026 10:19
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.
2026 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Ek tercih sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptıracak olan adayların ek tercih kayıt tarihleri de belli oldu.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.