DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 2026 DGS ek tercih kayıtları ne zaman?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 3-11 Kasım 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-4 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.